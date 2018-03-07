7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минстройархитектуры расширит сотрудничество с Россией и Украиной, сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Запланированы встречи с губернаторами Брянской и Смоленской областей, на следующей неделе состоится встреча с губернатором Калиниградской области. Рассматриваем строительство белорусского квартала в Калининграде, поставку строительных материалов - цемента, щебеня. Эти рынки нами частично освоены, но их нужно развивать и увеличивать поставки", - сказал Анатолий Черный.

В планах увеличение поставок строительных материалов и в Украину. "Провели ряд встреч и совещаний с компаниями из Украины, на которых согласовывается ценовая политика. Показали им наши предприятия, в том числе "Керамин", цементные заводы. Они знают наши мощности, продукцию, рассчитываем, что рынок Украины даст значительный прирост в экспорте стройматериалов", - отметил министр.-0-