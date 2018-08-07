Минстройархитектуры рассматривает предложение о строительстве промпредприятий в Африке

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства Беларуси рассматривает предложение о строительстве промышленных предприятий в Африке. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об экспорте строительных и инженерных услуг, Анатолий Черный отметил: "Уже обсуждаем и оцениваем предложение по строительству промышленных предприятий по указу №534 ("О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". - Прим. БЕЛТА) даже на Африканском континенте".

Министр подчеркнул, что механизм строительства жилья за рубежом согласно этому указу успешно реализуется в России при возведении школ и детских садов. "Этот подход заключается в следующем: мы кредитуемся в Беларуси по указу №534, строим школу, оцениваем ее, реализовываем и рассчитываемся с Банком развития Беларуси, со страховыми компаниями, остальные средства - доход предприятий", - пояснил он.

В январе-июне темп роста экспорта строительных и инженерных услуг в Беларуси составил 115% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. "Это достаточно серьезный рост. Перспективы имеются. Сегодня мы находим новые возможности для выхода на внешние рынки", - резюмировал Анатолий Черный.-0-