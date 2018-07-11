Минстройархитектуры: вопрос с поставками цемента полностью урегулирован

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос с поставками цемента полностью урегулирован, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

"В министерстве по этому вопросу провели несколько совещаний во главе с министром. Вопрос урегулирован полностью", - подчеркнул Дмитрий Семенкевич.

Замминистра пояснил, что причина проблем с поставками цемента была в организации взаимодействия между заказчиками и производителями стройматериала. "Речь не шла о дефиците цемента, у наших производителей его достаточно для предоставления потребителям. Это были, скорее, организационные вопросы, которые заказчики должны учитывать. Первое - они должны четко планировать работу в течение года и заранее предупреждать, когда нужна поставка всех материалов, не только цемента. Второе - они должны оплачивать материалы в соответствии с требованиями заводов, по стопроцентной предоплате. У нас же многие продолжают думать так: вы нам дайте цемент, а мы оплатим потом, когда будет возможность. Это недопустимо в современных экономических условиях", - отметил он.

Дмитрий Семенкевич также прокомментировал заявления о подорожании цемента. "Цена не изменилась, единственное - перекупщики, которые сразу появляются, когда возникает потребность в каком-то виде товара, хотят заработать и поднимают цены. С ними должны бороться другие ведомства", - сказал он.

Как сообщалось, с конца июня в Беларуси несколько дней наблюдались перебои с поставками цемента строительным компаниям.-0-