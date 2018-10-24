Минсвязи рассчитывает на трехкратный рост числа электронных цифровых подписей

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские сенаторы одобрили сегодня поправки в закон об электронном документообороте и электронной цифровой подписи. Отвечая на вопросы парламентариев, первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко отметил, что ведомство рассчитывает на трехкратный рост числа ЭЦП в перспективе, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроектом вводится понятие атрибутного сертификата. Человек имеет свою личную цифровую подпись, по сути, аналог паспорта. При этом его должностные полномочия не будут оформляться отдельной цифровой подписью, а дополняться в виде записи в базе данных. Это важная новация, которая значительно упрощает использование ЭЦП и позволит значительно увеличить их число в обороте. Сегодня их около 480 тыс., количество электронных операций, оказываемых ежемесячно, - примерно 500 тыс. "Мы хотели бы, чтобы эта цифра увеличилась хотя бы раза в три", - сказал Дмитрий Шедко.

Сейчас у большинства госорганов, включенных в систему межведомственного документооборота, его доля в электронном виде превышает 50%. В 2019 году с введением в строй новой системы, которая будет обрабатывать документы с грифом "для служебного пользования", в Беларуси удастся практически полностью исключить категории документов, которые обрабатываются только в бумажном виде, отметил первый замминистра.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко в беседе с журналистами обратил внимание, что белорусское законодательство совершенствуется с учетом практики применения электронной цифровой подписи. С внесением поправок решается вопрос с применением ЭЦП иностранными пользователями. Так, с помощью норм законопроекта решается проблема проверки достоверности электронных документов, созданных зарубежными партнерами с использованием различных механизмов их защиты. Для этого предусматривается возможность признания на территории Беларуси иностранного сертификата открытого ключа.-0-