Минтранс и компания по развитию парка "Великий камень" могут создать совместную транспортную авиакомпанию

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" проработают вопрос создания совместной транспортной авиакомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В Совете Министров состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с главным исполнительным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэном, на которой были рассмотрены актуальные вопросы развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Анатолий Калинин отметил высокую степень взаимодействия между китайскими и белорусскими специалистами по строительству объектов в индустриальном парке.

"Министерству транспорта и коммуникаций Беларуси и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" поручено проработать вопрос о создании совместной авиационной транспортной компании. В ближайшее время по данному вопросу стороны проведут переговоры", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, для более углубленного сотрудничества с китайскими партнерами стороны договорились рассмотреть возможность создания совместной крупной международной корпорации для осуществления инжиниринговой, проектной и подрядной деятельности в строительной сфере, совместного завода по выпуску металлоконструкций специального назначения.

Во время встречи было отмечено, что сделан большой шаг в практической реализации стратегического китайско-белорусского проекта по созданию индустриального парка. "Совместный проект по строительству индустриального парка обретает все более явные черты, завершено формирование инженерной инфраструктуры стартовой зоны, функционируют производственные, складские и административные объекты индустриального парка. Количество резидентов выросло до 29", - отметили в правительстве.

Строительство объектов индустриального парка и инженерно-транспортной инфраструктуры будет продолжено. Так, в частности, в 2018 году будут завершены работы по созданию совместного китайско-белорусского проектного института (поставлена задача по завершению всех процедур до 12 мая 2018 года), реконструкции реки Уша, строительству пожарной аварийно-спасательной части, централизованного строительного городка, производственных и складских корпусов, центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений, первой очереди бондовой производственной зоны, будет начато строительство жилья.

"Работа по развитию индустриального парка на уровне правительства будет продолжена", - констатировали в пресс-службе.-0-