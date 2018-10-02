Минтранс рассчитывает в ноябре договориться с РФ об увеличении квоты для белорусских перевозчиков

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассчитывает в ноябре договориться с РФ об увеличении квоты для белорусских перевозчиков. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.
Анатолий Сивак рассказал, что пока по итогам встречи с российским коллегой удалось договориться о выработке алгоритма для диалога - что должно быть основой, когда идет спор о количестве разрешений. "Мы договорились, что такой алгоритм специалисты подготовят до 11 октября. На ноябрьской Транспортной неделе в России мы попытаемся принять какое-то решение", - уточнил он.
По словам министра, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тыс. разрешений, выданных российской стороной, но это не означает, что стороны договорятся работать совсем без разрешений. "Наверное, договоримся на какое-то количество (разрешений. - Прим. БЕЛТА), которые добавим", - сказал он.
Анатолий Сивак напомнил, что в рамках ЕАЭС подписано соглашение, что с 2025 года не будет вообще разрешений для перевозчиков. "Мы бы хотели эту ситуацию поменять в ближайшие годы", - сказал он.-0-
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