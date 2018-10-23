Минтранс заинтересован в переходе на безразрешительную систему для перевозчиков в ЕАЭС до 2025 года

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс Беларуси заинтересован в том, чтобы перейти на безразрешительную систему в/из третьих стран для перевозчиков в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года. Такую позицию озвучил сегодня в пресс-центре БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

В ЕАЭС подписано соответствующее соглашение, им предусматривается, что эти разрешения с 2025 года будут не нужны. "Хотелось бы, чтобы мы достигли того, о чем договаривались в ЕАЭС, хотя бы к 2025 году. Но наши пожелания - и раньше", - сказал Анатолий Сивак.

На вопрос о том, как проходят переговоры с Российской Федерацией об увеличении квоты для белорусских перевозчиков, министр ответил, что переговорный процесс по данному вопросу "идет постоянно, можно сказать, ежеквартально". Последний раз такие переговоры прошли 1 октября. "Мы договорились пока на этом этапе, что попытаемся определить критерии, показатели, которые лягут в основу расчета необходимого для нас количества разрешений для того, чтобы, как поставила вопрос российская сторона, они не только имели возможность к росту, но и могли снижаться, - конкретизировал Анатолий Сивак. - У нас, конечно, такого интереса нет. Но есть определенная позиция российской стороны".

Еще раз вернуться к этой теме стороны договорились в конце ноября на Транспортной неделе в Москве.

По словам министра, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тыс. разрешений, выданных российской стороной. Это не самый высокий показатель (в 2003 году их было 123 тыс.), но и не самый низкий (6-7 лет назад было 55 тыс.). Кроме того, белорусские перевозчики получили в этом году 730 тыс. разрешений от 46 стран.-0-

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