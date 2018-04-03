Минжилкомхоз рассказал о предлагаемом механизме финансирования тепловой модернизации жилья

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О предлагаемом механизме финансирования тепловой модернизации жилья рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило во время панельной дискуссии "Возможности повышения эффективности системы тепло- и водоснабжения в Беларуси". Мероприятие проходит сегодня в Минске в рамках международной выставки "Вода и тепло", передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Трубило напомнил, что в 2016 году тепловая модернизация была исключена из перечня работ по капитальному ремонту жилых домов. "Подготовлена концепция нормативно-правового акта. В фонд тепловой модернизации предполагается направить часть финансовых средств, которые выделяются на капитальный ремонт. Фонд частично наполнят отчисления граждан, которые платят за приватизацию жилья. Предусматривается участие средств граждан, в чьих домах будет проведена тепловая модернизация. Совместно с департаментом по энергоэффективности рассматриваем вопрос о привлечении внешних займов. Ведутся переговоры с Всемирным банком, - сказал Геннадий Трубило. - Планируем сделать дифференцированный подход при определении долей финансирования со стороны фонда и со стороны населения. Если будет достигаться максимальный эффект при тепловой модернизации, то доля средств фонда будет максимальной - 80% от стоимости".

При этом замминистра подчеркнул, что при проведении тепловой модернизации будет применятся заявительный принцип. "Никто никого заставлять огульно проводить тепловую модернизацию не будет. Если граждане определятся, проголосуют за это, организация ЖКХ или товарищество собственников будут выступать в качестве организатора этого процесса. Затем разрабатывается проектно-сметная документация, в которой будет подсчитано, сколько граждане сэкономят на тепле. В зависимости от экономии топливно-энергетических ресурсов доля гражданина в финансировании будет уменьшаться или увеличиваться", - пояснил Геннадий Трубило.

Проект нормативно-правового акта предусматривает фиксированный размер ежемесячных отчислений собственниками жилья. "То есть гражданин сделал тепловую модернизацию на средства из фонда, потом в этот фонд будет отчислять, - отметил замминистра. - Документ обсуждается совместно с департаментом по энергоэффективности и со всеми заинтересованными. В ближайшее время он будет вынесен на публичное обсуждение".

Основной задачей тепловой модернизации Геннадий Трубило назвал доведение удельного теплопотребления дома до уровня 90 кВт.ч/кв.м и ниже. "Дальнейшие мероприятия, связанные с экономией топливно-энергетических ресурсов, требуют больших финансовых затрат", - добавил он.-0-