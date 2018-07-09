Миссия МВФ начинает работу в Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда во главе с Жаком Миньяном будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля, сообщили БЕЛТА в представительстве фонда.
"Это будет плановая миссия. Ее цель - обзор текущей экономической ситуации в стране", - отметили в представительстве МВФ в Беларуси.
Как сообщалось, последний раз миссия МВФ работала в Беларуси с 26 октября по 10 ноября 2017 года в рамках консультаций по статье IV. На консультациях обсуждалась экономическая политика в стране.-0-
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