Миссия МВФ посетит Беларусь в июле

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда планово посетит Беларусь в июле, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на полях конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.
"Миссия МВФ будет у нас в начале июля. Это плановая миссия", - сказал Дмитрий Калечиц. Еще одна миссия фонда запланирована на осень текущего года.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4437 BYN
|2.44 BYN
|2.447 BYN
|USD
|2.0034 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2492 BYN
|3.237 BYN
|3.254 BYN