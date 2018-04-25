Миссия МВФ посетит Беларусь в июле

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Международного валютного фонда планово посетит Беларусь в июле, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на полях конференции "Цифровой банкинг", передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия МВФ будет у нас в начале июля. Это плановая миссия", - сказал Дмитрий Калечиц. Еще одна миссия фонда запланирована на осень текущего года.

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