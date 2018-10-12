Мясникович: белорусский бизнес мог бы участвовать в российской программе импортозамещения

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бизнес мог бы принимать участие в комплексной программе импортозамещения России. Такое мнение сегодня на пленарном заседании V Форума регионов высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер считает, что белорусский бизнес мог бы принимать участие в комплексной программе импортозамещения, которую курирует Минпромторг России. А малый и средний бизнес - в программе льготного кредитования субъектов МСП "Шесть с половиной", которая ориентирована на поддержку проектов в приоритетных отраслях для российских регионов.

"Но, как известно, резидентов Беларуси в российских программах не предусмотрено. Белорусские предприятия не имеют доступа к российским программам субсидирования", - констатировал Михаил Мясникович.

Он опроверг мнение, что и белорусская сторона не допускает субсидирования российских товаров. "Это не так. В 2017 году, например, мы по лизинговым схемам закупили на 200 млн российских рублей тракторов "Кировец" из Санкт-Петербурга. За 9 месяцев 2018 года еще на 150 млн российских рублей этих же тракторов. И плюс к ним комбайны "Ростсельмаша". Притом что имеется аналогичная белорусская техника", - обратил внимание спикер.

Михаил Мясникович напомнил, что в Беларуси нет правовых барьеров для участия российских партнеров в мероприятиях белорусских госпрограмм. Совместные компании с российским капиталом подпадают под те же критерии, что и белорусские. Они могут стать участниками белорусских программа и проектов реального сектора экономики. Кроме того, российские компании могут успешно войти в проекты на основе государственно-частного партнерства, в том числе глобальной инициативы "Один пояс, один путь".-0-