Мясникович: декрет о цифровой экономике будет содействовать масштабному развитию сферы

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" будет содействовать масштабному развитию сферы. Такое мнение высказал в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

"Мы еще не представляем, насколько могут быть мощными и позитивными последствия. И главное, что мы первые, что это наш проект, наши идеи. Ни МВФ, ни другие не рекомендовали нам, не настаивали, мы сами пришли к этому, белорусские умы, белорусские экономисты, политики. И я очень этому рад", - поделился Михаил Мясникович.-0-