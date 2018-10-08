Мясникович: электроника, фармакология, IT - перспективные сферы для сотрудничества Беларуси и России

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективными сферами для взаимодействия Беларуси и России являются электроника, фармакология и IT. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович считает, что Беларуси и России следует интенсивнее развивать промышленную кооперацию, активнее взаимодействовать в инвестиционной сфере, переходить к масштабным союзным проектам, в том числе региональным. "Перспективными в этом плане являются такие направления, как большая химия, электроника, фармакология, биотехнологии, IT-индустрия и другие. В союзные проекты можно привлекать и компании из третьих стран", - отметил он.

В Могилеве 10-12 октября пройдет V Форум регионов Беларуси и России. В этом году в его программу впервые включен Совет делового сотрудничества, который соберет руководителей субъектов хозяйствования двух стран. "Такие встречи содействуют не только укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим вопросам, но и придают импульс совместным проектам. Здесь у нас большой потенциал", - убежден председатель Совета Республики.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-