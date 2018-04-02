Мясникович и зампредседателя Совета Федерации обсудили мероприятия к V Форуму регионов Беларуси и России

Во время встречи

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Форум регионов Беларуси и России должен пройти на достойном уровне. Об этом сегодня на встрече с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрий Воробьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны обсудили результаты состоявшихся в России президентских выборов, предстоящую 7 мая инаугурацию российского лидера, а также подготовку к V Форуму регионов Беларуси и России.

Как сообщалось, Форум регионов в этом году принимает Беларусь. Запланированы мероприятия, направленные на углубление экономического взаимодействия, промышленной, сельскохозяйственной кооперации, развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.-0-