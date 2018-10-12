Мясникович: мнения о финансовой зависимости Беларуси от России вредны и необъективны

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мнения о финансовой и экономической зависимости Беларуси от России, которые высказывают в российских и не только информационных и аналитических центрах, вредны и необъективны. Об этом сегодня на пленарном заседании V Форума регионов заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Совета Республики подчеркнул, что не мог не коснуться этого вопроса. "Такая его постановка вредна и для Беларуси, и для России и необъективна по существу", - убежден Михаил Мясникович.
Он напомнил, что уровень государственного долга Беларуси находится в диапазоне, рекомендуемом для государств с формирующимися рынками. Страна исправно обслуживает свой госдолг и погашает кредиты. "Короткие сроки заимствований, изменения на внешних валютных рынках вынуждают привлекать рефинансирование в иностранной валюте. Поскольку делаем мы все эти операции открыто, то у непосвященной аудитории может сложиться ложное представление, что Беларусь из года в год постоянно накапливает долги. А речь идет не о новых заимствованиях, а о рефинансировании некоторой доли долга по финансовым кредитам", - обратил внимание он.-0-
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