Мясникович: мнения о финансовой зависимости Беларуси от России вредны и необъективны

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мнения о финансовой и экономической зависимости Беларуси от России, которые высказывают в российских и не только информационных и аналитических центрах, вредны и необъективны. Об этом сегодня на пленарном заседании V Форума регионов заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики подчеркнул, что не мог не коснуться этого вопроса. "Такая его постановка вредна и для Беларуси, и для России и необъективна по существу", - убежден Михаил Мясникович.

Он напомнил, что уровень государственного долга Беларуси находится в диапазоне, рекомендуемом для государств с формирующимися рынками. Страна исправно обслуживает свой госдолг и погашает кредиты. "Короткие сроки заимствований, изменения на внешних валютных рынках вынуждают привлекать рефинансирование в иностранной валюте. Поскольку делаем мы все эти операции открыто, то у непосвященной аудитории может сложиться ложное представление, что Беларусь из года в год постоянно накапливает долги. А речь идет не о новых заимствованиях, а о рефинансировании некоторой доли долга по финансовым кредитам", - обратил внимание он.-0-