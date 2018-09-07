Мясникович: необходимо усилить сотрудничество Беларуси и Ирана в транспортно-логистической сфере

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Ирана обратил внимание на необходимость усиления сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мне представляется, что будет актуальным обсуждение вопросов усиления сотрудничества в транспортно-логистической сфере", - сказал Михаил Мясникович.
Председатель Совета Республики также отметил заинтересованность в расширении регионального сотрудничества Беларуси и Ирана. Стоит обсудить и вопросы, связанные с наукой, образованием, гуманитарными контактами.
Беларусь рассматривает Иран как важного партнера, подчеркнул Михаил Мясникович. Он выразил уверенность, что нынешний визит иранской делегации придаст значительный импульс межпарламентскому сотрудничеству и взаимодействию в сферах, представляющих взаимный интерес. "Полтора года назад мы подписали меморандум межпарламентского сотрудничества. Я полагаю, что все вопросы, которые отражены в этом документе, и сегодня актуальны", - отметил глава верхней палаты белорусского парламента. Стоит задача отработать механизмы их реализации. Планируется, что сегодня руководители межпарламентских групп дружбы подпишут соответствующий документ.
Встреча иранской делегации с председателем Совета Республики и спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко проходит сегодня в Национальной библиотеке в Минске.
Парламентская делегация Ирана посещает Беларусь с официальным визитом 6-8 сентября. Возглавил делегацию председатель Собрания исламского совета Али Лариджани.-0-
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