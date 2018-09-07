Мясникович: необходимо усилить сотрудничество Беларуси и Ирана в транспортно-логистической сфере

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Ирана обратил внимание на необходимость усиления сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне представляется, что будет актуальным обсуждение вопросов усиления сотрудничества в транспортно-логистической сфере", - сказал Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики также отметил заинтересованность в расширении регионального сотрудничества Беларуси и Ирана. Стоит обсудить и вопросы, связанные с наукой, образованием, гуманитарными контактами.

Беларуси и Ирану нужно разработать дорожную карту межпарламентского сотрудничества - Андрейченко "Одним из результатов работы групп дружбы должна стать подготовка дорожной карты межпарламентского сотрудничества Беларуси и Ирана", - сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Беларусь рассматривает Иран как важного партнера, подчеркнул Михаил Мясникович. Он выразил уверенность, что нынешний визит иранской делегации придаст значительный импульс межпарламентскому сотрудничеству и взаимодействию в сферах, представляющих взаимный интерес. "Полтора года назад мы подписали меморандум межпарламентского сотрудничества. Я полагаю, что все вопросы, которые отражены в этом документе, и сегодня актуальны", - отметил глава верхней палаты белорусского парламента. Стоит задача отработать механизмы их реализации. Планируется, что сегодня руководители межпарламентских групп дружбы подпишут соответствующий документ.

Встреча иранской делегации с председателем Совета Республики и спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко проходит сегодня в Национальной библиотеке в Минске.

Парламентская делегация Ирана посещает Беларусь с официальным визитом 6-8 сентября. Возглавил делегацию председатель Собрания исламского совета Али Лариджани.-0-