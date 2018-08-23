Мясникович обсудил с Румасом перспективы планирования бюджета на 2019-2020 годы

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович обсудил с премьер-министром Сергеем Румасом перспективы планирования бюджета на 2019-2020 годы. Об этом сегодня глава верхней палаты парламента сообщил на заседании белорусской части организационного комитета по вопросам подготовки и проведения V Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики инициирует переход на двухлетнее планирование прогноза социально-экономического развития и бюджета страны. Михаил Мясникович отметил, что этот вопрос он обсудил с новым главой правительства Сергеем Румасом. По мнению спикера, работу над прогнозом и бюджетом лучше вести в расчете на 2019-2020 годы. "Или, по крайней мере, чтобы 2019 год был расписан постатейно, а 2020-й - по основным направлениям", - пояснил он.

Во время сегодняшнего заседания оргкомитета обсуждались уровень готовности мероприятий V Форума регионов Беларуси и России, в том числе пленарного заседания, а также итогового документа. В первой половине сентября в Могилеве соберутся белорусская и российская части оргкомитета.

V Форум регионов Беларуси и России состоится в Могилеве 11-12 октября. Организатором выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России при содействии Могилевского облисполкома. Ожидается участие около 2 тыс. человек. Главным событием форума станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства". Планируется, что в нем примут участие главы государств. Секции пройдут по основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность. Важным элементом программы будущего форума станет ее деловая часть - заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и деловые переговоры, в которых примут участие руководители компаний и предприятий двух стран.

Во время форума традиционно пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Пройдут Неделя интеграции и сотрудничества, молодежный форум, слет студенческих отрядов, спартакиада Союзного государства для детей и юношества, турнир по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для детей и юношества, совместное заседание союзов женщин Могилевской и Тульской областей и другие мероприятия.

В дни форума будет работать выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Беларуси и России. Во время национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.-0-