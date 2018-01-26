26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович ориентирует белорусских ученых на реализацию крупных отраслевых проектов. Об этом он заявил сегодня во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотелось бы пожелать всему научному сообществу, чтобы в нашей стране было больше крупных отраслевых национальных проектов", - сказал Михаил Мясникович. К числу уже реализованных крупных проектов он отнес развитие деревообработки, молочного животноводства и производства молочной продукции в Беларуси, производство полимеров и изделий на их основе.

Председатель Совета Республики также отметил, что масштабное празднование Дня науки уже стало традицией в Беларуси, и поздравил ученых с праздником. "Хотелось, чтобы в сообщениях, которые звучат сегодня, присутствовала информация, какие заказы научному сообществу были сформулированы реальным сектором экономики, социальной сферой, зарубежными партнерами и как выполнены эти заказы. Это было бы ярким подтверждением наших с вами успехов", - добавил он.

Республиканское собрание научной общественности проходит сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована также выставка научно-технических достижений Беларуси. Свои разработки представили организации НАН, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-