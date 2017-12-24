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Мясникович ожидает колоссального эффекта от декрета о развитии цифровой экономики

Экономика 24.12.2017 | 21:40
Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович в эфире телеканала "Беларусь 1" признался, что ожидает колоссального эффекта от декрета №8 "О развитии цифровой экономики", сообщает БЕЛТА.

Благодаря декрету созданы правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. "Насколько я компетентен в этих делах, полагаю, что мы здесь пионеры. Ни одна страна так мощно не заявила о том, что готова работать в этом направлении, создавая своего рода аналог международного финансового или международного валютного центра", - сказал Михаил Мясникович.

По его словам, с подписанием документа о развитии цифровой экономики Беларусь уже заявила, как собирается работать в этой сфере и каковы "будут действия соответствующих компаний и физических лиц в рамках криптовалют". "То, что мы документально оформили условия, как будут работать все эти процессы - регистрации, оборота, налогообложения, - подробно расписано в декрете", - напомнил председатель Совета Республики. Таким образом, на законодательном уровне оформляются правила игры.

"Эффект будет колоссальный, я в этом глубоко убежден", - заявил Михаил Мясникович, отметив, что в этом направлении Беларусь имеет достаточно хороший интеллектуальный потенциал.

Спикер также считает, что декрет №8 является "мощным национальным проектом". "За этим очень большая перспектива. Мы еще даже не можем предположить, насколько это будет серьезно и востребовано и как это оценить в деньгах. Но я считаю, что за этим будущее", - признался председатель Совета Республики.

Между тем он обратил внимание, что к тем направлениям, которые изложены в декрете, должны еще сформироваться мощное доверие и определенная социальная лояльность, "чтобы были уверены и мы, и наши партнеры, которые будут работать в рамках созданных условий", что этот проект имеет огромный кумулятивный эффект.

"Мы еще не представляем, насколько могут быть мощные и позитивные последствия. И главное, что мы первые, главное, что это наш проект, наши идеи. Ни МВФ, ни другие нам не рекомендовали и не настаивали. Мы сами пришли к этому, белорусские умы, белорусские политики, белорусские экономисты, и я этому очень рад",- заключил Михаил Мясникович.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет №8 "О развитии цифровой экономики", который создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века.-0-

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Теги
законодательство, заявления, криптовалюта, Мясникович, экономика Беларуси
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