Мясникович предлагает открыть прямое авиасообщение между Беларусью и Индией

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур предложил открыть прямое авиасообщение между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

По мнению председателя Совета Республики, открытие прямого авиарейса содействовало бы активизации делового сотрудничества между Беларусью и Индией. "В комплексе с визовыми вопросами это был бы действительно хороший стимул для расширения нашего сотрудничества", - сказал Михаил Мясникович. При этом он отметил, что организацией прямого рейса мог бы заняться не только белорусский авиаперевозчик, но и индийские.

Во время встречи затрагивались вопросы торгово-экономического партнерства с Индией, в том числе поставок белорусской карьерной техники, электробусов. Стороны обсудили возможности взаимодействия в нефтяной сфере, текстильной промышленности. Особое внимание было уделено сотрудничеству в фармацевтической отрасли. Михаил Мясникович убежден, что крупнейшим совместным белорусско-индийским проектом может стать мультимодальный логистический центр в поселке Болбасово Оршанского района. Для индийских бизнесменов он послужит своего рода воротами в Евразийский экономический союз. Эту площадку можно использовать и для комфортной торговли со странами Западной Европы. На встрече рассматривались также возможности совершенствования организации визовой поддержки индийских бизнесменов. "Мы будем стремиться к тому, чтобы создать комфортные условия для индийского бизнеса", - подчеркнул председатель Совета Республики. В свою очередь посол отметила, что логистический центр под Оршей представляет большой интерес для деловых кругов Индии, особенно с учетом льгот и преференций, которые здесь планируется предоставлять инвесторам.

Михаил Мясникович и Сангита Бахадур обсудили итоги визита в Минск парламентской делегации Индии во главе со спикером Лок сабхи (нижней палаты) парламента Индии Сумитрой Махаджан. Стороны выразили уверенность, что он будет содействовать укреплению всестороннего белорусско-индийского сотрудничества.-0-