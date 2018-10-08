Мясникович: важна согласованность действий в защите интересов сельхозпроизводителей Беларуси и России

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович в интервью корреспонденту БЕЛТА обратил внимание на важность продолжения работы по согласованию действий по защите интересов сельхозпроизводителей Беларуси и России.

Говоря о перспективах белорусско-российского сотрудничества в АПК, Михаил Мясникович отметил, что "в дальнейшем совместные усилия должны быть направлены на удовлетворение потребностей общего аграрного рынка, а также наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия". "С учетом этого нашим странам важно продолжить работу по согласованию действий по защите интересов сельхозпроизводителей, договориться о конкретных шагах по обеспечению ветеринарного и фитосанитарного контроля на основе единых требований и правил", - считает он.

Все эти темы станут предметом обсуждения на V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет 10-12 октября в Могилеве. Речь также пойдет о поддержке аграрного образования и науки, развитии социальной инфраструктуры и улучшении жизни на селе, перспективах формирования инновационных систем животноводства, создании единых специализированных селекционно-генетических центров.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-