Мясные продукты с пониженным содержанием соли начнут выпускать в Беларуси с 2019 года

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мясные продукты с пониженным содержанием соли в Беларуси начнут выпускать в 2019 году, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Наталья Фурик, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Рецептуры колбасных вареных изделий, сосисок, сарделек и паштетов ученые должны разработать до конца текущего года. Затем они будут внедрены на белорусских предприятиях - Оршанском и Минском мясокомбинатах, СЗАО "Агрокомбинат "Колос". "Со следующего года начнется постановка продукции на производство и ее освоение", - сказала Наталья Фурик.

Снижение содержания соли, сахара и жировой составляющей в продуктах питания, особенно в продукции для детей, - одно из направлений государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы. Для производителей уже предложены решения по выпуску молочных продуктов для детей с невысоким содержанием сахара.

Наталья Фурик отметила, что Институт мясо-молочной промышленности тесно сотрудничает с предприятиями, работающими на рынке детского питания.-0-