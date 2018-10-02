Многомиллионные экспортные контракты будут подписаны на V Форуме регионов Беларуси и России - Мясникович

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые соглашения о сотрудничестве и многомиллионные экспортные контракты будут подписаны на V Форуме регионов Беларуси и России. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии осенней сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

V Форум регионов Беларуси и России, который проводят Совет Республики и Совет Федерации, состоится на следующей неделе (10-12 октября) в Могилеве и Могилевской области. Свое участие в форуме подтвердили президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.

"Ожидания от этого мероприятия большие. Планируется подписать новые соглашения о сотрудничестве между регионами, а также подписать и утвердить многомиллионные коммерческие экспортные контракты", - сказал Михаил Мясникович.

На сегодня поступили заявки на участие в форуме от 21 губернатора и 16 руководителей представительных органов власти российских регионов, добавил он.

Председатель Совета Республики отметил, что на состоявшейся 21 сентября в Сочи встрече президентов Беларуси и России приняты важные решения по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. "Наша, парламентариев, задача - обеспечить законодательное сопровождение этих решений. Площадка Форума регионов будет способствовать закреплению сочинских договоренностей", - подчеркнул Михаил Мясникович.-0-