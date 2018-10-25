МНС готовит изменения в указ о налоговых консультантах

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси готовит изменения в указ от 19 сентября 2017 года №338 "О налоговом консультировании", сообщили БЕЛТА в министерстве.

В МНС обратили внимание, что институт налогового консультирования находится в стадии становления, и есть проблемные вопросы, которые нужно решить. Бизнес и гражданское общество высказались о целесообразности смягчения подходов к деятельности по налоговому консультированию и квалификационных требований к претендентам.

После рассмотрения этих инициатив госорганами выработано предложение подготовить изменения в указ №338. В частности, перечень услуг, оказываемых ИП и коммерческими организациями без соблюдения требований указа, хотят дополнить услугами по ведению налогового учета и составлению налоговых деклараций (расчетов). К квалификационному экзамену могут допустить лиц со средним специальным образованием.

Проект указа будет размещен в свободном доступе на официальном сайте МНС. До рассмотрения главой государства перечисленных предложений налоговые органы не будут проводить проверки по выявлению лиц, которые после 1 января 2019 года занимаются деятельностью по налоговому консультированию без наличия квалификационного аттестата налогового консультанта.

На данный момент профессиональное сообщество налоговых консультантов включает более 240 членов.-0-