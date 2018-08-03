МНС: налоговые консультанты не могут представлять интересы клиентов в судах

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые консультанты не могут представлять интересы консультируемых лиц в судах. Соответствующее разъяснение дано на сайте Министерства по налогам и сборам в связи с возникающими вопросами о наличии такого права, сообщает БЕЛТА.

"При рассмотрении гражданских и экономических дел суды исходят из того, что налоговые консультанты не вправе представлять интересы консультируемых лиц в судах", - отметили в МНС.

При этом коммерческие организации в лице налоговых консультантов и ИП, которые занимаются налоговым консультированием, могут участвовать в качестве заинтересованных лиц или третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, в судебных делах, связанных с их деятельностью по налоговому консультированию. Их права и обязанности указанных лиц регламентированы в Хозяйственном и Гражданском процессуальных кодексах.

Налоговое консультирование включает в том числе представительство интересов консультируемых лиц в налоговых правоотношениях в налоговых и иных госорганах, организациях на основании договора возмездного оказания услуг. Указ от 19 сентября 2017 года №338 "О налоговом консультировании" не содержит прямого положения о праве налоговых консультантов представлять интересы консультируемых лиц в судах.-0-