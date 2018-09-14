МНС намерено продолжить налоговую реформу для снижения нагрузки на плательщиков

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам намерено продолжить налоговую реформу для снижения нагрузки на плательщиков. Об этом сообщила сегодня заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время круглого стола по изменению налогового законодательства, организованного МНС и Верховным судом, передает корреспондент БЕЛТА.
По информации замминистра, новая редакция Налогового кодекса уже сверстана, заканчивается согласование документа, после чего он будет направлен в Администрацию Президента "Но это не говорит о том, что налоговая реформа будет закончена. Обсуждая эти вопросы непосредственно в правительстве, мы договорились, что совершенствование налогового законодательства и проведение налоговой реформы мы будем продолжать в последующие годы, - сказала Элла Селицкая. - Мы ставим перед собой задачу рассмотреть возможности и найти источники для снижения налоговой нагрузки для наших плательщиков, в том числе и посредством пересмотра налоговых льгот, которые существуют в законодательстве".
Кроме того, будет рассматриваться вопрос по отчислениям, которые производятся в Фонд социальной защиты населения. "Несмотря на то, что это неналоговый платеж, вместе с налогами он в целом формирует налоговую нагрузку", - пояснила замминистра.-0-
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