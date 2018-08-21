МНС не прогнозирует бурного роста онлайн-казино в Беларуси в ближайшее время

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам не прогнозирует бурного роста онлайн-казино в Беларуси в ближайшее время, сообщил сегодня журналистам замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, комментируя новшества указа №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра уточнил, что такого роды виртуальные заведения будут легализованы в Беларуси с 1 апреля 2019 года, когда вступят в силу основные нормы указа. С учетом мирового опыта в МНС предполагают, что их будет немного. "Говорить о том, что мы просчитали и видим, что в 2019-2020 годах появится их большое количество, нельзя. Мы не видим предпосылок к такому тренду", - сказал он.

В то же время МНС как регулятор заинтересовано, чтобы проведение азартных игр в интернете не было монопольным видом деятельности, и рассчитывает, что претенденты смогут выполнить требования для организации онлайн-казино. Например, за новой лицензией нужно будет обратиться букмекерским конторам, которые принимают ставки в интернете (для тех, кто работает со стационарными кассами, ничего не меняется). Для таких контор будет предусмотрен переходный период до 1 апреля 2021 года.

С учетом специфичности этой деятельности в указе предусмотрены достаточно жесткие требования для организаторов азартных игр в интернете. Одно из таких требований - создание своего рода залогового фонда, который в случае финансовой несостоятельности позволит обеспечить расчеты с игроками и бюджетом. Такая практика - мировой опыт, отметил Владимир Муквич. Размер этого фонда пока не определен, но он будет установлен до вступления в силу указа.

Еще один важный момент - защита персональных данных игроков онлайн-казино. Поэтому вводится требование по аттестации систем безопасности, что тоже может обойтись недешево. "Сделано это не для того, чтобы таких заведений было как можно меньше, а чтобы лица, которые пойдут туда играть и предоставят свои данные, будет в максимальной степени защищены", - пояснил замминистра.-0-