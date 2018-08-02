МНС ожидает снижения налоговой нагрузки на предприятия после принятия нового Налогового кодекса

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам в 2019 году ожидает снижения налоговой нагрузки на предприятия после принятия новой редакции Налогового кодекса, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
"В первую очередь при подготовке законопроекта мы делали акцент на совершенствовании налогового администрирования, т. е. упрощении порядка исчисления и взимания налогов. Второе - простота, понятность, легкость восприятия норм Налогового кодекса. Третье - незначительное, но все же снижение налоговой нагрузки на предприятия по сравнению с нынешним годом. Излишнее административное и налоговое бремя с плательщиков уберут", - рассказала Элла Селицкая.
Работа по комплексной корректировке вышла на финишную прямую - проект закона о внесении изменений и дополнений в НК размещен для общественного обсуждения на сайте Минфина. Межведомственная рабочая группа для подготовки обновленного кодекса провела совместную работу не только с заинтересованными госорганами, но и практически со всеми крупнейшими бизнес-союзами, представителями крупных предприятий, юристами, аудиторами. В итоге выработано множество подходов по совершенствованию взимания налогов, их взыскания, упрощению налогового администрирования.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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