МНС ожидает снижения налоговой нагрузки на предприятия после принятия нового Налогового кодекса

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам в 2019 году ожидает снижения налоговой нагрузки на предприятия после принятия новой редакции Налогового кодекса, сообщила в интервью БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

"В первую очередь при подготовке законопроекта мы делали акцент на совершенствовании налогового администрирования, т. е. упрощении порядка исчисления и взимания налогов. Второе - простота, понятность, легкость восприятия норм Налогового кодекса. Третье - незначительное, но все же снижение налоговой нагрузки на предприятия по сравнению с нынешним годом. Излишнее административное и налоговое бремя с плательщиков уберут", - рассказала Элла Селицкая.

Работа по комплексной корректировке вышла на финишную прямую - проект закона о внесении изменений и дополнений в НК размещен для общественного обсуждения на сайте Минфина. Межведомственная рабочая группа для подготовки обновленного кодекса провела совместную работу не только с заинтересованными госорганами, но и практически со всеми крупнейшими бизнес-союзами, представителями крупных предприятий, юристами, аудиторами. В итоге выработано множество подходов по совершенствованию взимания налогов, их взыскания, упрощению налогового администрирования.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Единый налог для ИП предлагается рассчитывать по-новому В настоящее время порядок исчисления его следующий: Налоговый кодекс устанавливает базовые максимальную и минимальную ставки в зависимости от того, где ИП занимается деятельностью.

Плательщики единого налога с 2019 года смогут самостоятельно выбирать режим налогообложения "Сегодня если вид деятельности подпадает под уплату единого налога, то я обязан применять этот режим. Со следующего года мы предлагаем новый подход - плательщику единого налога можно будет самому выбрать свой налоговый режим", - сказала Элла Селицкая.

Оценивать эффективность стимулирующих льгот в Беларуси предлагается каждые 3 года В законопроекте предусмотрено, что стимулирующие льготы должны пересматриваться каждые 3 года, чтобы оценить их эффективность.

В Беларуси планируется отменить сбор за проезд иностранцев по дорогам общего пользования Сейчас плательщиками такого сбора признаются организации и физические лица - владельцы (пользователи) автомобильных транспортных средств иностранных государств, использующие автодороги общего пользования Беларуси.

Ставки налогов в 2019 году предлагается проиндексировать на 5,3% "Повышение ставок налогов не предусматривается, это однозначно. Индексация ставок налогов в белорусских рублях - это традиционный подход, их осовременивание с учетом инфляционных процессов", - сообщила Элла Селицкая.