МНС продолжит создавать условия для удобной уплаты налогов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам Беларуси продолжит создавать условия для быстрой и удобной уплаты налогов. Об этом заявил журналистам, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, первый заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Клепча, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Глава государства в Послании отметил, что налоговые службы не должны видеть в плательщике потенциального нарушителя, а плательщик - врага в лице инспектора. Игорь Клепча подчеркнул правильность и значимость данной позиции. "Налоговая служба заинтересована в развитии бизнеса и в последние годы коренным образом поменяла отношение к налогоплательщикам. Мы стремимся стать в первую очередь клиентоориенированным государственным органом. Добросовестный плательщик, который понимает важность уплаты налогов, не получит никаких проблем в части взаимоотношения с налоговой службой. Мы создаем условия для быстрой и удобной уплаты налогов", - сказал он.

Первый замминистра отметил актуальность обозначенных в Послании тем. "Оно очень актуально, конкретно и дает понимание, куда двигаться каждому на своем рабочем месте", - добавил он.

Игорь Клепча был сегодня одним из 112 лучших представителей трудовых коллективов, награжденных государственными наградами. На церемонии вручения премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что работники налоговой службы ежедневно находятся на страже экономической безопасности страны.-0-