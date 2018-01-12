МНС рассчитывает в 2018 году получить около $4 млн от "налога на Google"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам рассчитывает в 2018 году получить около $4 млн от взимания НДС с зарубежных компаний-поставщиков электронных услуг. Об этом заявила заместитель начальника отдела международных отношений управления международного налогового сотрудничества МНС Светлана Высоцкая в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА.

"Прогнозировать, сколько средств дополнительно получит бюджет от "налога на Google", пока рано. Все зависит от количества иностранных организаций и оказываемых ими услуг. По оценкам, число таких компаний составит около сотни, а объем поступлений - порядка $4 млн", - пояснила она.

Светлана Высоцкая отметила, что более ясной картина с поступлением бюджета от этого налога станет в апреле 2018 года, после сдачи деклараций по уплате НДС за первый квартал иностранными организациями, которые оказывают услуги на территории Беларуси.

Изменения в Налоговый кодекс Беларуси, которые предусматривают налогообложение зарубежных электронных услуг, были подготовлены еще в 2016 году, но вступили в силу с 1 января 2018 года.

По новым нормам, Беларусь является местом реализации электронных услуг, если покупателем является физическое лицо, фактически находящееся на территории страны; оплачивающее такие услуги при помощи счета, открытого в белорусском банке; использующее сетевой IP-адрес устройства, зарегистрированного в Беларуси.

НДС с 1 января 2018 года облагаются такие услуги, как предоставление прав на использование программ, игр, баз данных, в том числе стриминг музыки и фильмов. А это значит, что за скачивание игр и мобильных приложений, просмотр фильмов и прослушивание музыки онлайн зарубежные компании-поставщики заплатят НДС в Беларуси. Налогом начнет облагаться предоставление удаленного доступа к электронным книгам, аудио, видео, другим произведениям и электронным публикациям.

В перечень попадают и рекламные услуги, в том числе предоставление места и времени для рекламы, равно как и услуги по размещению контента (интернет-площадки и платформы), а также услуги по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав. Налогом начнут облагаться и автоматические услуги сети интернет, в том числе поиск данных. В качестве примера можно назвать сводки фондовой биржи в режиме реального времени. НДС начнут взимать с таких услуг, как предоставление хостинга и доменного имени, доступа к поисковым сетям.

В министерстве отметили, что Беларусь ориентируется на тот список плательщиков, который есть в России. Он размещен в открытом доступе на сайте Федеральной налоговой службы, сейчас там 132 компании. Перечень компаний на сайте ФНС разбит на несколько категорий: программное обеспечение и игры; музыка, книги, фильмы; реклама и торговые площадки; поисковые системы и социальные сети; базы данных, хостинг. В перечне много известных компаний - Alibaba, Amazon, Bloomberg, Booking.com, Nintendo, Samsung Electronics, The Financial Times, Uber B.V., Viber, Wargaming.

Для работы с нерезидентами определен один налоговый орган - налоговая инспекция по Минску. При взимании НДС будет применяться стандартная ставка в 20%.-0-