МНС разъяснило порядок возмещения командировочных расходов по найму жилья по устному договору с физлицами

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как командированному работнику возмещаются расходы по проживанию, если он арендует жилье у физического лица по устной договоренности, рассказала начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Ольга Тарасевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Она отметила, что в соответствии с указом №103 от 5 марта 2018 года договор о предоставлении принадлежащего физическому лицу жилого помещения для краткосрочного проживания может заключаться как в письменной, так и в устной форме. Однако следует учитывать, что при заключении устного договора арендатор не получает никаких документов, подтверждающих оплату расходов по найму жилого помещения.

Законодательством предусмотрено, что возмещение фактических расходов по найму жилого помещения осуществляется на основании подтверждающих их подлинных документов. "При заключении устного договора с физлицом о найме жилья считается, что работник не представил такие документы, - пояснила Ольга Тарасевич. - Следовательно, возмещать расходы по найму жилого помещения ему следует в размере, установленном законодательством, который в настоящее время составляет Br2,5 в сутки".

Указом №103 упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме. Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.-0-

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