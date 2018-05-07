Мобильная замерная установка для определения дебитов скважин разработана на "Белоруснефти"

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" разработали мобильную замерную установку (МЗУ) для определения дебитов скважин при добыче нефти и газа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Новая разработка специалистов Центрального аппарата и нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" уникальна для Беларуси. С помощью данного оборудования измеряется объем сырой нефти и воды на добывающих скважинах", - отметили в пресс-службе. Принцип действия мобильной замерной установки основан на отделении газа от жидкости с последующим автоматическим расчетом параметров и постоянным контролем давления жидкости и газа в системе. Увидеть полученные данные можно непосредственно на устье скважины и удаленно - с рабочего места специалиста нефтепромысла.

Как пояснили в пресс-службе, до недавнего времени для этих целей использовалось импортное оборудование. "Белорусский аналог проще в эксплуатации и техсервисе, имеет более низкую стоимость. С его обслуживанием, погрузкой-разгрузкой и подключением может справиться один работник, в то время как аналогичное импортное оборудование требует круглосуточного сопровождения и подразумевает посменную работу четырех человек", - подчеркнули на предприятии. На подготовку отечественной установки к работе на устье скважины потребуется не более часа, все параметры измеряются в автоматическом режиме.

Среди других преимуществ импортозамещающего проекта НГДУ "Речицанефть" - автономность, мобильность и удобное транспортное обеспечение: МЗУ перевозится в кузове грузового автомобиля-манипулятора.-0-