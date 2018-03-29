Модернизация БелОМО позволит повысить конкурентоспособность продукции - Мясникович

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация холдинга "БелОМО" позволит повысить конкурентоспособность продукции. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время посещения производственных структурных подразделений ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время рабочей поездки Михаил Мясникович ознакомился с образцами изготавливаемых деталей, встретился с трудовым коллективом и провел прием работников. "Объемы экспорта продукции предприятия на российский рынок упали на треть. Это в первую очередь связанно с тем, что россияне загрузили свои производственные мощности и начали выпускать аналоги у себя. В связи с этим предприятию надо не останавливаться на достигнутом, а серьезно работать над модернизацией, чтобы производить конкурентоспособную продукцию, которая будет действительно востребована", - сказал председатель Совета Республики.

Средства на эти цели есть в инновационных фондах. "В соответствии с решениями главы государства в Беларуси созданы республиканский и региональные инновационные фонды. В них есть средства, которые можно получить под соответствующий проект при должной экспертизе и обосновании. Таким образом можно сделать серьезную модернизацию тех или иных производств и выпускать продукцию более высокого качества", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Кроме этого, для стимуляции производства высококонкурентной продукции для общего рынка необходимы соответствующие решения на уровне Союзного государства. "Идет достаточно мощный мониторинг всех направлений реализации договора о Союзном государстве. Осенью мы будем проводить совместно V Форум регионов Беларуси и России. Ключевым будет вопрос о тех проблемах, которые накопились в рамках реализации Союзного договора, и что надо сделать по гармонизации и унификации национальных законодательств, чтобы была обеспечена должная работа и добросовестная конкуренция на общем рынке России и Беларуси", - проинформировал председатель Совета Республики.

ОАО "ММЗ имени С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО" осуществляет разработку и производство оптико-электронных и оптико-механических изделий различного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В его состав входят ММЗ имени С.И.Вавилова, вилейский завод "Зенит", рогачевский завод "Диапроектор", жлобинский завод "Свет", НТЦ "ЛЭМТ", завод "Оптик".-0-

Фото Андрея Покумейко