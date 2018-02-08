Модернизация белорусских НПЗ в целом идет по графику - Семашко

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов - ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ - в целом идет по графику, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко сегодня на заседании совета концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все работы идут в целом по графику. Сроки обозначены, нужно их выполнять", - сказал Владимир Семашко.

Вице-премьер подчеркнул, что без модернизации невозможно говорить о конкурентоспособности нефтеперерабатывающих производств. "Нужно непрерывно этим заниматься, тогда будет результат, - убежден он. - Несмотря на все сложности и кризисы, надо вести модернизацию и создавать новые производства".

Владимир Семашко обратил внимание, что в январе оба НПЗ, которые реализуют масштабные инвестпроекты, сработали с убытком (ОАО "Нафтан" - $25 млн, Мозырский НПЗ - $12-13 млн). Даже повышение с 8 февраля цен на автомобильное топливо на 2 копейки кардинально ситуацию для предприятий не меняет. "Мы не имеем собственной нефти в таких объемах, но у нас цена на топливо существенно ниже, чем в России", - отметил вице-премьер.-0-