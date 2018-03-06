Модернизация предприятий "Беллегпрома" позволила сохранить и развить легкую промышленность - Мирусин

6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Модернизация предприятий "Беллегпрома" позволила сохранить и развить легкую промышленность. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2010-2017 годах инвестиции в основной капитал предприятий "Беллегпрома" составили Br710 млн, 61% из них пошел на приобретение оборудования. В результате износ активной части основных фондов снизился с 70% до 39%. Основная модернизация проходила на крупнейших предприятиях. Результаты перевооружения позволили сохранить и развить легкую промышленность", - отметил Вячеслав Мирусин.

По его словам, в 2017 году предприятия "Беллегпрома" обеспечили положительную динамику работы. Индекс промышленного производства составил 104,8%. Организации концерна осуществляют поставки в 63 страны.

Количество убыточных предприятий за 2017 год снизилось на 38,5%. Рентабельность продаж составила 13% в целом по концерну.-0-