8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевские мясо-молочные предприятия планируют начать поставки в Японию. Соответствующие договоренности могут быть заключены в Японии 9-11 мая на первом белорусско-японском экономическом форуме, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

"На нынешнем форуме планируются переговоры могилевских мясо-молочных предприятий с японскими компаниями и выход на конкретные договоренности, тогда граждане и гости Японии оценят высокое качество белорусской продукции. Одним из первых потребителей наверняка станет ресторан белорусской кухни в Токио, в котором работают наши соотечественницы", - отметил посол.

Руслан Есин обратил внимание, что с учетом географических особенностей и рельефа местности Япония обеспечивает собственные потребности в продовольствии только на 39%. Страна импортирует большие объемы мясной продукции (включая говядину, свинину и птицу), а также сливочного масла и сухого обезжиренного молока. Главными поставщиками являются США, Канада, Австралия, Бразилия, Таиланд и Новая Зеландия.

"Беларусь также открывает для своих продовольственных товаров японский рынок. Мы работаем с профильными министерствами, бизнес-ассоциациями и ведущими японскими компаниями-импортерами мясо-молочной продукции, чтобы создать благоприятные возможности для вхождения на этот рынок", - добавил дипломат.-0-

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