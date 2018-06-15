Могилевский мясокомбинат начал поставки полуфабрикатов из говядины в Китай

15 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Могилевский мясокомбинат" начал промышленные поставки полуфабрикатов (крупнокусковых) из говядины в Китай, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Владимир Латыговский.

"Мы уже поставили в Китай замороженное мясо более чем на $130 тыс. К отправке в конце июня готовится новая партия продукции, которая разделывается и упаковывается согласно требований китайской стороны. По прибытии в Китай нашу продукцию сразу направляют в торговую сеть. Она реализуется непосредственно потребителям", - сказал директор.

С китайскими партнерами на текущий год предприятием подписан контракт на поставку мясных изделий на $10 млн. "Поэтому договоренности о сотрудничестве с китайской стороной серьезные. И реализуемый совместно проект многообещающий. Но он требует дополнительных инвестиций в расширение сырьевой базы, чем мы активно в данное время занимаемся, развивая мясное скотоводство в Кричевском, Славгородском и Хотимском районах юго-восточного региона", - отметил Владимир Латыговский.

По его словам, в июле предприятие посетит делегация представителей основного партнера общества из города Нанкин (Китай). Во время деловых встреч планируется обсудить вопросы инвестирования китайской стороной в развитие мясного скотоводства в Могилевской области, а также перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе наращивания экспорта мясных изделий.

"Согласно достигнутым договоренностям партнеры из Поднебесной уже готовы потреблять большие объемы говядины. Чтобы удолетворить их заявки нам нужно значительно увеличить поголовье мясного стада, провести модернизацию цеха упаковки мясных полуфабрикатов с увеличением его мощностей. Также мы рассчитываем в перспективе и на экспорт наших колбасных изделий - многие компании проявляют интерес к этой продукции. Переговоры в данном направлении, как и проработка китайского рынка, продолжаются. Важно, что логистика поставок отработана, теперь главное - договориться по цене", - заметил Владимир Латыговский.

Предприятие создано в 1905 году. Сегодня оно является одним из крупнейших в мясной промышленности Беларуси. Здесь освоен выпуск более 300 наименований мясных изделий: колбасы, изделия из свинины и птицы, субпродукты, полуфабрикаты мясные, пельмени и другие.-0-