"Моготекс" поставит инновационную ткань для силовиков Узбекистана

5 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевское ОАО "Моготекс" заключило контракт на $300 тыс. в эквиваленте на поставку инновационных тканей для силовых ведомств Узбекистана, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Договоренности достигнуты в рамках выставки Made in Belarus, которая прошла в сентябре в Ташкенте. Предприятие представляло свою продукцию на коллективном стенде ведущих предприятий легкой промышленности Беларуси. Это были инновационные ткани для форменной и спецодежды, а также домашнего текстиля. Большой интерес вызвал мужской костюм из арамидных волокон и антистатической нити - эта спецодежда не горит и обеспечивает защиту от воздействия электрической дуги.

"На выставке прошла совместная встреча с ассоциацией "Узтекстильпром", в которой приняли участие около 20 компаний текстильной отрасли. Все они, в том числе и "Моготекс", заинтересованы во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Мы провели продуктивные переговоры", - сказал генеральный директор предприятия Виктор Матиевич.

По его словам, "Моготекс" параллельно с модернизацией производства идет по пути диверсификации рынков сбыта и дальнейшего продвижения своей продукции в дальнем зарубежье. Ткани и изделия компании экспортируются более чем в 15 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Украина, Молдова, Узбекистан, Литва, Германия.

Предприятие основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав ОАО входят ткацкая, отделочная и четыре швейных фабрики, другие производственные объекты.-0-