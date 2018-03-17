17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне "B3" (ранее - "Caa1"), подтвердили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.
При этом прогноз подтвержден как стабильный. Повышение рейтинга страны до уровня "B3" связано в первую очередь с укреплением экономики Беларуси. Такое изменение прогноза отражает улучшение позиции страны по внешней ликвидности, а также сокращение дефицита счета текущих операций.
Агентство улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси - с "Caa1" до "B3", потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне "B2" (было "B3"), потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте - на уровне "Caa1" (было "Caa2").
Международное рейтинговое агентство Moody's занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Наряду со Standard & Poor's и Fitch Ratings входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4171 BYN
|2.413 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9624 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4133 BYN
|3.41 BYN
|3.42 BYN