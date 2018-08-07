7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Мотовелозавод" изучает возможности вхождения продукции предприятия на рынок Египта. Соответствующие вопросы обсуждались 6 августа на встрече представителей посольства Беларуси в Египте с генеральным директором ООО "Мотовелозавод" Николаем Ладутько, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Египте.

Обсуждены перспективы вхождения продукции ООО "Мотовелозавод" на египетский рынок, определены механизмы задействования в этом процессе сформированной белорусской товаропроводящей сети в Египте, обозначены пути взаимодействия белорусского предприятия с египетскими компаниями по вопросам продвижения собственной продукции в Египте.

Стороны условились разработать и подписать в ближайшее время ряд рамочных документов, обусловливающих условия сотрудничества.

В переговорах приняли участие заместитель директора ООО "Мотовелозавод" Максим Цуран и ряд крупных египетских бизнесменов.-0-