Мозырский НПЗ увеличил в январе-июле производство бензина АИ-95 на 8,9%

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" увеличило в январе-июле производство бензина АИ-95 на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Наращивание объемов производства бензинов стало возможным в том числе благодаря модернизации компрессора жирного газа на установке каталитического крекинга, позволившей увеличить переработку сырья на этой установке. За семь месяцев 2018 года общий объем производства бензинов превысил 1,67 млн т.

Также в этом году выросли объемы производства высокооктанового компонента бензинов - алкилата. В 2018 году завод вывел на рынок и другой высокооктановый компонент - метил-трет-бутиловый эфир.

"Выполнение в 2018 году плана мероприятий, направленных на повышение эффективности работы, позволила НПЗ сэкономить Br15,9 млн, а благодаря снижению затрат удалось дополнительно снизить расходы на Br20,8 млн", - отметили на предприятии.

В настоящий момент на Мозырском НПЗ продолжается строительство крупнейшего объекта стоимостью $1,2 млрд - комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Инвестпроект реализуется за счет собственных средств предприятия и кредитных ресурсов. Он уже профинансирован на $870 млн. Сейчас на всех объектах строящегося комплекса ведется монтаж оборудования.-0-