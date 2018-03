МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития предоставил МТБанку кредит на развитие малого и среднего бизнеса в размере $10 млн. Данный кредит является синтетическим кредитом в белорусских рублях. Это означает, что в рамках заключенного соглашения задолженность фиксируется в рублевом эквиваленте по текущему обменному курсу, а непосредственно ликвидность в белорусском рубле доступна банку за счет продажи привлеченной валюты на местном валютном рынке. В Беларуси синтетический кредит ЕБРР выдает лишь в третий раз. В предыдущий раз подобная кредитная сделка заключалась ЕБРР в 2014 году, тоже с МТБанком.

Европейский банк реконструкции и развития является стратегически важным партнером МТБанка уже на протяжении 12 лет - МТБанк участвует в программе поддержки малого и среднего бизнеса ЕБРР с 2006 года. За прошедшее время общая сумма кредитных линий, выделенных банку со стороны ЕБРР, превысила $50 млн.

МТБанк и ЕБРР стремятся дать максимальные финансовые возможности бизнесу в Беларуси. Заключение нового соглашения является очередным важным шагом в плодотворном сотрудничестве финансовых организаций. Привлеченный кредит позволит увеличить финансирование малых и средних предприятий в национальной валюте, спрос на которую существенно возрос за последний год.

Старший банкир ЕБРР по работе с финансовыми учреждениями в Беларуси Джахан Шамсиев подчеркнул важность финансирования предприятий малого и среднего бизнеса в национальной валюте для их устойчивого развития. По его мнению, компетентность и готовность таких партнеров, как МТБанк, к работе с альтернативными финансовыми решениями делает возможным использование современных финансовых технологий для поддержки реальных секторов экономики Беларуси.

По мнению финансового директора МТБанка Дмитрия Шидловича, возвращение к практике привлечения кредитных средств от ЕБРР в виде синтетического кредита стало возможным благодаря стабилизации ставок по белорусскому рублю и проводимой Национальным банком Республики Беларусь политике рыночного курсообразования. Между МТБанком и ЕБРР также действует соглашение в рамках Программы содействия развитию торговли с совокупным лимитом $10 млн, в рамках которого финансирование предоставляется в иностранной валюте. Таким образом, теперь соглашения с ЕБРР позволяют предоставлять поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса как в иностранной, так и национальной валюте – в зависимости от потребности клиента.

Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, поддерживающей переход к рыночной экономике, а также развитие частной и предпринимательской инициативы в более чем 30 странах мира от Марокко до Монголии и от Эстонии до Египта. Акционерами банка являются 65 стран мира, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.

МТБанк – крупнейший в стране банк с частным белорусским капиталом с более чем 20-летним опытом эффективной работы. МТБанк является универсальным банком, успешно развивающим розничный бизнес и обслуживание юридических лиц вне зависимости от размера бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний. Входит в тройку белорусских банков, имеющих собственный процессинговый центр по обслуживанию пластиковых карт. В 2018 году МТБанк получил две награды на конкурсе "Брэнд года": МТБанк стал серебряным призером в категории "Банки" в Потребительской номинации; карта рассрочки "Халва" была названа брендом-лидером в категории "Карты рассрочки". В 2017 году по результатам конкурса "Банк года-2016" МТБанк стал самым награждаемым финансовым учреждением Беларуси, завоевав 7 наград. В 2016 году МТБанк получил звание лучшего белорусского банка, став обладателем Гран-при премии "Банк года-2015". В декабре 2015 авторитетный британский журнал The Banker, издаваемый The Financial Times LTD., присвоил МТБанку звание "Банк 2015 года в Беларуси".