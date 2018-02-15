МТЗ и Вологодская область согласовали дорожную карту по локализации в регионе производства тракторной техники

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минский тракторный завод и Вологодская область согласовали дорожную карту по локализации в регионе производства тракторной техники. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вологодского губернатора по итогам прошедшей на Инвестиционном форуме в Сочи встречи руководителя региона Олега Кувшинникова с генеральным директором ОАО "Минский тракторный завод" Федором Домотенко.

"Стороны обсудили вопрос локализации производства Минского тракторного завода на площадке Череповецкого литейно-механического завода в рамках реализации совместного российско-белорусского машиностроительного кластера на территории Вологодской области", - отметили в пресс-службе.

Вологодскую область и Беларусь связывают взаимные интересы в различных сферах деятельности, в том числе в экономике, подчеркнул Олег Кувшинников. Ярким примером является партнерство двух машиностроительных предприятий - МТЗ и ЧЛМЗ, которое позволило Вологодской области выйти в лидеры по производству тракторной техники в России.

"Итогом успешного развития союзного проекта станет расширение кооперационных связей, создание новых технологий, новых высокопроизводительных рабочих мест, - подчеркнул Олег Кувшинников. - Правительство Вологодской области продолжит оказывать всевозможную поддержку машиностроительному кластеру для укрепления социально-экономических связей нашего региона и Беларуси".-0-