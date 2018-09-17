МТЗ откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский тракторный завод" откроет сборочное производство гусеничной и садовой техники в Узбекистане. Об этом заявил генеральный директор предприятия Федор Домотенко на белорусско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МТЗ.

"Мы рассматриваем новые темы для Узбекистана - создание сборочного производства гусеничной техники и садовой техники. Думаю, что мы подпишем определенные соглашения и к концу года выйдем на реальные результаты. Эта тема интересна для Узбекистана", - сказал Федор Домотенко.

На новом предприятии, которое условились разместить в Каракалпакии, будут выпускать около 200 сельхозмашин в год.

МТЗ уже имеет опыт подобного сотрудничества с Узбекистаном: сборочное производство белорусских тракторов успешно функционирует в Ташкенте. Некоторые модели представлены на выставке белорусских производителей Made in Belarus, которая проходит в Ташкенте 14-19 сентября.-0-