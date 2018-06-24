МТЗ поставит в Новосибирскую область 140 тракторов до конца августа

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контракт на поставку 140 тракторов "Беларус" подписан сегодня в Новосибирске в ходе празднования 125-летия со дня основания города, сообщил БЕЛТА генеральный директор ООО "Торговый дом МТЗ-Сибирь" Дмитрий Белайц.

Минский тракторный завод поставит для нужд сельхозпроизводителей и коммунальных служб 140 тракторов "Беларус" широкой линейки: от малогабаритной техники до энергонасыщенных машин. Исполнить контракт намерены до конца августа.

На одной из главных площадок Новосибирска сегодня также была организована выставка белорусской техники. Свои машины представили Минский тракторный и автомобильный заводы, "Амкодор".

Жителям и гостям города показали шоу погрузчиков. А силач из Беларуси Дмитрий Белайц, который возглавляет ООО "Торговый дом МТЗ-Сибирь", установил новый рекорд в буксировке техники, протащив сцепку МАЗов общим весом более 90 т.-0-