МТЗ примет участие в техническом перевооружении сельхозпроизводства в Чувашии

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минский тракторный завод примет участие в техническом перевооружении сельхозпроизводства в Чувашии. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве между правительством Чувашии и ОАО "МТЗ", которое подписано сегодня в Сочи на Российском инвестиционном форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе администрации главы этого российского региона.

Подписи под документом поставили глава Чувашии Михаил Игнатьев и генеральный директор ОАО "МТЗ" Федор Домотенко.

"Соглашением предусмотрена реализация на территории Чувашии программ, направленных на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, решение задач обеспечения организаций агропромышленного комплекса республики сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса, повышение квалификации кадров и обучение технических специалистов на базе вузов Чувашии", - отметили в пресс-службе.

"Это стратегическое соглашение о взаимодействии с целью дальнейшего сотрудничества. Изучая рынок, пришли к выводу, что это экономически целесообразно", - подчеркнул Федор Домотенко.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что развитие агропромышленного комплекса Чувашии открывает новые перспективы сотрудничества с Минским тракторным заводом, который является давним надежным партнером республики. Он отметил, что качественная и недорогая техника, выпускаемая ОАО "МТЗ", успешно применятся в сельском хозяйстве Чувашии, в том числе и в личных подсобных хозяйствах.-0-