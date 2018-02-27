27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МТЗ прорабатывает поставку на Кубу более 940 тракторов. Об этом сообщил заместитель маркетинг-директора маркетинг-центра ОАО "МТЗ" по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Дмитрий Счастный сегодня на международной конференции товаропроводящей сети МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году Минскому тракторному заводу на Кубу удалось поставить 150 единиц техники. В масштабах кубинского рынка это крупная партия.

Кредит на закупку партии тракторов кубинским аграриям предоставил Банк развития Беларуси в соответствии с указом №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)". Этот указ помогает МТЗ как экспортеру поставлять технику потребителю и сразу получить финансирование. "По факту исполнения данной сделки финансовый ресурс МТЗ был получен мгновенно после отгрузки техники", - пояснил Дмитрий Счастный.

МТЗ открыл представительство на Кубе и намерен продолжить поставки крупных партий техники. Сейчас совместно с Банком развития и кубинскими партнерами прорабатывается возможность поставки 943 тракторов.-0-