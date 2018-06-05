МТЗ прорабатывает возможность поставок техники на рынок Израиля

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод прорабатывает возможность поставок техники на рынок Израиля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по работе на рынках дальнего зарубежья ОАО "МТЗ" Вадим Протопопов на международной специализированной выставке "Белагро-2018".

"За последний год заключены контракты с некоторыми странами Латинской Америки, так что мы расширим присутствие на этом рынке. Сейчас прорабатываем вопрос выхода на израильский рынок. Там очень жесткие экологические требования и большая конкуренция, поэтому нам будет непросто. Но в этом году попытаемся выйти на этот рынок и там закрепиться", - сказал Вадим Протопопов.

На "Белагро" представлены оснащенные системой точного земледелия энергонасыщенные тракторы МТЗ: "BELARUS-3525" на гусеничном ходу и "BELARUS-4522" мощностью 450 л.с. Также среди экспонатов можно увидеть модель "BELARUS-1221" на сжиженном природном газе. А в роли шоумена, приглашающего посетителей в зону экспозиции техники "МТЗ-Холдинг", выступает шестиметровый трактор-трансформер.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-

Фото Оксаны Манчук.