МТЗ расширяет производство тракторов с системой точного земледелия

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский тракторный завод" расширяет производство тракторов с системой точного земледелия. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Федор Домотенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам гендиректора, доля инновационной техники в общем объеме производства достигла более 20%, и наметилась тенденция ее увеличения. На прошедшем 24 февраля тракторном биатлоне удачно прошла испытания новая модель трактора BELARUS-82.1 с американской системой точного земледелия. "Эта техника будет востребована в Российской Федерации, на рынке которой модель BELARUS-82 имеет широкое присутствие. Это сложный трактор, но он не требует от тракториста особых знаний. Вся техника, которая поставляется на внутренний рынок, от 350 л.с и выше этой системой уже обеспечена. Перенесли внедрение системы точного позиционирования на более низкий модельный ряд, думаем над ее внедрением на трактора с 300 л.с. Эта система работает без сбоев, и мы не видим трудностей внедрения ее в эксплуатацию", - сказал Федор Домотенко.

Новая модель трактора, предназначенного для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте, отличается улучшенной облицовкой, наличием кондиционера и стереосистемы. Она будет предлагаться и для коммунальных служб.

Подводя итоги международной конференции товаропроводящей сети МТЗ, Федор Домотенко отметил, что принято решение об активизации работы по продвижению всей номенклатуры техники, в том числе в Российской Федерации. "Обсуждались вопросы дебиторской задолженности, в настоящее время она нас не устраивает, поэтому были поставлены задачи ускориться в этом плане. Задачи по основным параметрам, таким как прибыль, рентабельность и заработная плата, выполнены. Соотношение производительности труда и роста заработной платы больше единицы", - добавил он.-0-