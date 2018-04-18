МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Такие данные приводятся в новом обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики", сообщает БЕЛТА.
По прогнозам МВФ, ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 2,8%, в 2019-м - на 2,4%. Ранее аналитики фонда прогнозировали рост ВВП в Беларуси в 2018 году на 0,7%.
Инфляция в 2018 и 2019 годах, по оценке Международного валютного фонда, составит в Беларуси 6%.-0-
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